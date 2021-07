Perugia, sondaggio per il ritorno di Di Carmine. Cerri del Cagliari altra pista calda

Perugia a caccia del colpo in avanti. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport il club del presidente Santopadre ha effettuato un sondaggio per Samuel Di Carmine, attaccante lo scorso anno tra Verona e Crotone già transitato dal Curi negli anni scorsi, così come rimane viva la pista che porta ad Alberto Cerri del Cagliari.