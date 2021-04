Pescara, a Brescia la prossima fermata della corsa salvezza. Galano il punto interrogativo

Dopo aver battuto il Pisa e fermato sul pareggio il Monza per il Pescara il prossimo step nella corsa alla salvezza si chiama Brescia. Una gara, ancora una volta in trasferta, per la quale la formazione di Gianluca Grassadonia ha deciso di prepararsi direttamente in Lombardia senza far ritorno in Abruzzo.

Per la sfida contro la Rondinelle a tenere banco ci sono le condizioni di Cristian Galano uscito dal match contro i brianzoli con una distorsione alla caviglia che ne mette a forte rischio la presenza. Recuperato invece, Guth, si legge su PescaraSport24 al 'Rigamonti' non ci saranno sicuramente Memushaj e Balzano. Da capire invece la situazione di Bocchetti e Tabanelli.