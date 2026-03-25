Pescara, Sebastiani sui rinnovi: "Letizia e Capellini restano. Per Brugman e Insigne serve la salvezza"

I difensori Gaetano Letizia e Riccardo Capellini sicuramente, Gaston Brugman, Lorenzo Insigne e Gennaro Acampora forse. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sui rinnovi e sulle possibili permanenze dei giocatori attualmente in forza nel club abruzzese approfittando della pausa per gli impegni delle nazionali.

“Letizia resterà con noi, abbiamo già l’accordo per il prossimo anno, mentre il contratto di Capellini è già stato prolungato e dunque rimarrà ancora per una stagione. - spiega Sebastiani a Pescarasport24.it - Per il resto dipenderà dalla categoria in cui giocheremo nella prossima annata. Se resteremo in Serie B infatti ci sono dei rinnovi che scatteranno in automatico come quelli di Brugman e Insigne. Acampora? È uno di quei giocatori che vorremmo tenere in caso di salvezza. Questa è la nostra volontà”.

Per quanto riguarda il centrocampista uruguayano è stata infatti inserita un’opzione per altri due anni di contratto, mentre per l’attaccante italiano in caso di salvezza scatterà il prolungamento fino al 2027.