Pescara, Grassadonia: "A Frosinone col coltello fra i denti. Questa squadra ha qualità"

vedi letture

Il neo tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Frosinone contro cui farà il suo esordio sulla panchina abruzzese: “In queste situazioni bisogna lavorare con la mente libera, cercare di ricreare entusiasmo, senza perdersi e credendoci fino alla fine. Ho trovato i ragazzi giù di morale, ma hanno anche reagito subito alle prime indicazioni e ho visto grande voglia di svoltare. Ci sono parecchi indisponibili, molti non hanno recuperato mentre altri li abbiamo tenuti a risposo perché non al meglio. - continua Grassadonia - Questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e credo che ci siano tutti i presupposti per conquistare la salvezza. Machin? Ha qualità importanti, può giocare in diversi ruoli, ma deve essere lui a darmi certezze e convincermi di poter contare su di lui. Deve avere la mente libera e crederci. Frosinone? È una squadra esperta, che gioca assieme da tempo e che viene da una vittoria importante, ma noi dobbiamo fare la nostra gara con il coltello fra i denti”.