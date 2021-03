Pescara, Grassadonia: "Contenti per la vittoria, ma non è stato fatto nulla"

L'allenatore del Pescara, Gianluca Grassadonia, al termine del match vinto contro il Cittadella, parla così in sala stampa. Ecco quanto raccolto da Rete 8: "La squadra ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Siamo contenti per la vittoria, ma non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare a lavorare. C’è tanto da fare, ogni giorno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo. Dobbiamo migliorare la fase di possesso palla e trovare una precisa identità. Non era facile vincere a Cittadella contro un avversario che ha un gioco collaudato, sono soddisfatto perché si sta creando lo spirito giusto per risalire. Merito dei ragazzi che stanno danno il massimo durante la settimana e credono nella salvezza. Ho a disposizione una rosa forte e oggi ne sono ancora più convinto”.