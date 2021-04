Pescara, Grassadonia: "Pisa? Tra le peggiori da affrontare in questo momento". Tutti convocati

vedi letture

Riprende il percorso per la salvezza il Pescara, che domani, in occasione della 31^ giornata del campionato di B, sarà impegnato contro il Pisa. Di questo delicato appuntamento, in casa Delfino, ne ha parlato il tecnico Gianluca Grassadonia: "Sono tutti convocati, domani scioglieremo le riserve per la formazione: non voglio dare vantaggi a nessuno, solo domani vedrete la situazione di infortunati, indisponibili e quant'altro. Affronteremo una squadra in salute, mentalmente libera e a pochi punti ai playoff con una gara in meno: il Pisa è tra le peggiori da affrontare in questo momento, ma noi dobbiamo vincerla a tutti modi. Dovremmo essere bravi a trovare il coraggio di osare, di andare oltre ogni situazione senza avere addosso la tensione negativa: abbiamo analizzato molto attentamente la gara di Vicenza, è una prestazione da non ripetere, specie e a livello mentale. Il Pisa ha anche numeri importanti, ha qualità e dinamismo, dovremmo essere bravi negli spazi e a non allungarci".

Prosegue: "I miei ragazzi hanno sempre fatto bene, li vedo lavorare, siamo stati alle volte condannati dagli episodi ma dobbiamo alzare la testa. Io ci credo e i ragazzi pure, ma dobbiamo tradurre ora le parole in fatti: vincendo si riaprirebbero nuovi scenari, le capacità di tirarci fuori le abbiamo. E quella di domani sarà una partita determinante: dovremmo vedere anche le altre, sì, ma vincere anche mentalmente sarebbe vitale per noi".