Pescara, Grassadonia: "Tornare al 3-5-2? Col rientro di Drudi forse". I convocati per il Vicenza

vedi letture

"Tornare al 3-5-2? Drudi è tornato e la sua presenza ci permette di cambiare. Ceter non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e domani deciderò se schierarlo dall’inizio o meno. Tutti si chiedono come facciamo a trovarci in questa situazione con la rosa che abbiamo, e io dico che bisogna dare di più, essere più concentrati e avere più fame di raggiungere la vittoria. Domani mi aspetto tanta rabbia agonistica da parte dei miei”: così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia.

Il Delfino domani è atteso dalla sfida salvezza con il Vicenza, ma, al netto del rientro di Drudi, sono ancora diverse le assenze: agli indisponibili Bocchetti, Tabanelli e Riccardi, si aggiunge lo squalificato Scognamiglio. Odgaard non è al top, ma comunque arruolato.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Balzano, Bellanova, Drudi, Guth, Masciangelo, Nzita, Sorensen

CENTROCAMPISTI: Busellato, Dessena, Fernandes, Machin, Maistro, Memushaj, Omeonga, Rigoni, Valdifiori

ATTACCANTI: Capone, Ceter, Galano, Giannetti, Odgaard, Vokic.