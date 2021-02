Pescara, Grassadonia: "Voglio una squadra granitica, forte mentalmente"

vedi letture

Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha parlato in vista della sfida contro il Lecce di domani soffermandosi sul bisogno di svoltare la stagione per uscire dalla difficile situazione in classifica: “Bisogna avere in mente la posizione che occupiamo e fare in modo di uscirne, i presupposti ci sono, il gruppo è compatto e sta lavorando seguendo i miei dettami. Dobbiamo diventare granitici in un momento dove ci sono tante partite ravvicinate, cercare l’equilibrio e trovato questo cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Domani ci attende il Lecce, una squadra forte con una rosa importante e ben allenata. Dobbiamo capire che dobbiamo giocarci tutte le partite allo stesso modo, con convinzione e voglia di battagliare in campo, voglio una squadra forte mentalmente. La Serie B è un campionato con non finisce mai e mi aspetto una grande prestazione caratteriale da parte dei miei. - conclude Grassadonia come riporta Pescarasport24.it - La squadra? Tabanelli si è fermato stamani per un problema al quadricipite e non lo rischiamo, Balzano e Memushaj ci sono mentre per Bocchetti valuteremo domani. Mancheranno inoltre Rigoni, Riccardi, Ceter e Sorensen”.