Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"

Sconfitta pesante per il Pescara, che all’Adriatico si fa rimontare dalla Sampdoria e cade 2-1. Al termine della gara, il biancazzurro Giacomo Olzer ha analizzato la partita in conferenza stampa, mostrando tutta la delusione per il risultato.

“Fa male ed è peggio che perdere in malo modo. Abbiamo fatto una buona partita, c’è tanta delusione e dobbiamo smaltirla per continuare a giocare come nelle ultime gare”, ha spiegato il centrocampista.

Olzer ha poi sottolineato come la squadra abbia pagato l’eccessiva voglia di vincere nel finale: “Abbiamo perso per la troppa voglia di portarla a casa. Col senno di poi, forse difendendoci avremmo potuto vincerla. Anche un punto sarebbe stato utile, ma ormai è andata così”.

Nonostante il ko, resta fiducia per il prosieguo della stagione: “La possibilità è apertissima. Qualche tempo fa avremmo firmato per essere in questa posizione. Non dobbiamo perdere entusiasmo e continuare a lavorare”.

Infine, un pensiero per il pubblico dell’Adriatico: “Questo stadio è stato uno spettacolo, davvero emozionante. Spero possano continuare a sostenerci per raggiungere una grande impresa”.