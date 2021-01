Pescara, si stringe per Ceravolo della Cremonese. Si può chiudere nei prossimi giorni

vedi letture

Il Pescara continua il proprio pressing per portare in Abruzzo il centravanti Fabio Ceravolo, classe ‘87, della Cremonese. Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it il club lombardo avrebbe aperto alla cessione del giocatore e starebbe trattando con quello biancoazzurro per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. La chiusura dell’affare dovrebbe concretizzarsi, salvo sorprese, nella prossima settimana.