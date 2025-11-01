Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"

Il Pescara subisce al "Renzo Barbera" la quinta sconfitta stagionale, subendo un passivo pesante dal Palermo per 5-0. Al termine del confronto in sala stampa è intervenuto il tecnico Vincenzo Vivarini, il quale ha fatto una disamina della squadra e del momento che sta attraversando:

"Abbiamo avuto un buon primo tempo nel quale potevamo andare in vantaggio, ci sono state situazioni giuste. Riuscivamo ad essere compatti. Nel secondo tempo è accaduto quello che è successo a Genova mostrando fragilità fisica e caratteriale, abbiamo mollato ed è una cosa che non dobbiamo fare. Siamo chiamati a cambiare registro, si può perdere ma non si può mollare. Il nostro campionato passa dai miglioramenti che possiamo fare, queste partite sono importanti per capire i nostri problemi, li abbiamo. Non riusciamo a fare prestazioni di livello, capire perchè mentalmente molliamo"