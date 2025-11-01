Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"

Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"TUTTO mercato WEB
Vincenzo Vivarini
Oggi alle 23:02Serie B
Stefano Scarpetti

Il Pescara subisce al "Renzo Barbera" la quinta sconfitta stagionale, subendo un passivo pesante dal Palermo per 5-0. Al termine del confronto in sala stampa è intervenuto il tecnico Vincenzo Vivarini, il quale ha fatto una disamina della squadra e del momento che sta attraversando:

"Abbiamo avuto un buon primo tempo nel quale potevamo andare in vantaggio, ci sono state situazioni giuste. Riuscivamo ad essere compatti. Nel secondo tempo è accaduto quello che è successo a Genova mostrando fragilità fisica e caratteriale, abbiamo mollato ed è una cosa che non dobbiamo fare. Siamo chiamati a cambiare registro, si può perdere ma non si può mollare. Il nostro campionato passa dai miglioramenti che possiamo fare, queste partite sono importanti per capire i nostri problemi, li abbiamo. Non riusciamo a fare prestazioni di livello, capire perchè mentalmente molliamo"

Articoli correlati
Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror... Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0 Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0
Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Altre notizie Serie B
Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita" Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente" Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga" Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti... Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror... Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match... "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Entella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"... TMWEntella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"
Empoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"... TMWEmpoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.2 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.3 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
Immagine top news n.5 Milinkovic-Savic salva di nuovo Conte: al Maradona vince l'equilibrio, Napoli-Como 0-0
Immagine top news n.6 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.7 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"
Immagine news Serie A n.2 Spalletti: "A Vlahovic ho fatto i complimenti. Koopmeiners dietro? Noi vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Nicola: "Niente presunzione, ma la Juve non ci ha schiacciati. Delusi per il mancato pari"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Vandeputte: "Mi godo la Serie A ad ogni allenamento. Sfortunati sul primo gol"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto stasera"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Nicola: "Avere il fastidio per non aver preso un punto è bello a fine partita"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Immagine news Serie B n.6 "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.2 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Immagine news Serie C n.5 Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, Santoni: "Dobbiamo confermarci a Cittadella. La Coppa? La vogliamo vincere"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…