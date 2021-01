Pisa, D'Angelo: "Brescia quadra importante. Varnier? Può giocare dall'inizio"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro il Brescia: “Affrontiamo una squadra importante, con valori tecnici molto alti e non conta che abbia perso l’ultima gara in casa perché ha vinto con merito a Ferrara contro la SPAL che ritengo fra le squadre più forti della B. Dovremo essere molto attenti e cercare di tenere bene il campo, sicuramente ci metteranno in difficoltà, ma sicuramente anche noi creeremo loro dei problemi e dovremo cercare di essere più bravi di loro in ogni fase della gara. - continua D’Angelo parlando della rosa – Durante la pausa tutti hanno eseguito un programma di lavoro individuale e da una settimana ci stiamo allenando con intensità per prepararci a questa partita. Dispiace per gli assenti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire a queste difficoltà e abbiamo ritrovato Varnier che è a disposizione anche per giocare dall’inizio“.