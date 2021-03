Pisa, D'Angelo: "Grande prestazione, potevamo gestire meglio il doppio vantaggio"

Il Pisa batte 2-0 l’Ascoli portandosi a soli due punti dalla zona playoff. Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza così la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella di Monza: “Abbiamo giocato una grandissima gara, non era semplice contro una squadra molto organizzata e ben messa in campo. Aver vinto su questo campo è una nota di merito. Il nostro è stato un grande primo tempo poi nella parte finale abbiamo gestito bene quando hanno messo dentro giocatori offensivi. Non abbiamo sofferto più di tanto la loro pressione”.

Contento della risposta di Mastinu alla prima da titolare?

“É in crescita e ha segnato un bel gol grazie anche al bel filtrante di Palombi, poi ha fatto l’assist per Marconi ma a parte questo ha fatto la sua parte sia nel rifinire l’azione che quando c’era da difendere”.

Le tante assenze hanno costretto a cambiare qualcosa?

“Preferisco sempre avere tutti a disposizione per avere più scelta però non temevo le tante assenze. Quelli che hanno giocato si allenano bene e hanno dato le risposte che volevo”.

Che partita sarà la prossima con la Reggina?

“Anche oggi abbiamo visto che i risultati non sono mai scontati, dobbiamo aspettare la Reggina in casa nostra sapendo che non sarà una partita non semplice ma stiamo bene e siamo pronti per affrontarla al meglio”.

Cosa le è piaciuto di più e dove si può migliorare?

“Mi è piaciuta la prestazione ed il risultato, la squadra ha giocato bene meritando di vincere. Forse potevamo essere un po’ più tranquilli all’inizio del secondo tempo, c’erano tanti spazi invece siamo stati un po’ impauriti dalla spinta dell’Ascoli. Non sono mai stati pericolosi ma un loro gol poteva riaprire la partita”.