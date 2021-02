Pisa, D'Angelo: "Partita condizionata da errori arbitrali. Testa alla Salernitana"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo analizza la sconfitta per 2-1 con la Cremonese: “Non siamo partiti bene ma siamo rientrati in partita e c’erano un rigore e una espulsione non visti. La partita è stata condizionato oltre che dalla bravura della Cremonese da situazioni non favorevoli. Purtroppo non è la prima volta, gli errori ci stanno ma in partite così tirate possono risultare determinanti. La squadra ha fatto una buona partita, avrebbe meritato di più, ma dobbiamo già pensare alla Salernitana. Abbiamo due giorni per prepararla, sarà una battaglia e dobbiamo mettere in campo tutte le energie che abbiamo".

Cosa l'ha spinta a cambiare modulo?

Volevo interrompere le situazioni di due contro uno della Cremonese, lo abbiamo fatto in maniera alterna nella fase difensiva mentre in quella offensiva abbiamo fatto bene creando tanto. Palombi ha preso l’ennesima traversa, vorrà dire che farà gol la prossima giornata.

Come valuta la prestazione di Beghetto e Marsura?

"Hanno fatto entrambi una buona partita sia dal punto di vista tecnico che tattico. Sono due armi importanti per noi”