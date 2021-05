Pisa-Venezia 2-2, le pagelle: Maleh e Forte firmano la rimonta. Siega da incubo

vedi letture

PISA-VENEZIA 2-2

Marcatori: 37' rig. Marconi (P), 42' Marsura (P), 77' Maleh (V), 90'+2' rig. Forte (V)

PISA

Gori 6,5 - Nel primo tempo trova nel palo un prezioso alleato. Attento su Ceccaroni, respinge la prima conclusione di Forte che poi lo spiazza dagli undici metri.

Birindelli 6 - Sbaglia qualcosa in uscita ma è molto propositivo in fase di spinta. Da una sua idea nasce l'azione del rigore.

Meroni 6 - La squalifica di Benedetti gli restituisce una maglia da titolare al centro della difesa. Fa il suo dovere in marcatura.

Caracciolo 6 - Spende subito un giallo per rimediare a un appoggio sbagliato di Birindelli e deve alzare bandiera bianca. (15' De Vitis 6 - Il jolly buono per tutte le occasioni, stavolta deve giocare dietro e se la cava comunque bene).

Lisi 5,5 - Mette in difficoltà Ferrarini quando decide di accelerare, da un suo cross nasce il 2-0 ma la partita si riapre per un suo mancato aggancio. (81' Belli sv)

Marin 6 - Si spolmona per tutto il campo rincorrendo ogni avversario, perdendo un po' di lucidità. Prova anche la conclusione in porta.

Mazzitelli 5,5 - Esce per andare in pressione e si abbassa per impostare e allargare il gioco. Non sempre aggressivo al punto giusto.

Gucher 5,5 - Arretra il proprio raggio di azione accendendosi solo a intermittenza. Espulso per proteste nel convulso finale.

Vido 6,5 - Lancia subito un messaggio calciando verso la porta. Si procura il calcio di rigore prendendo il tempo a Ricci prima di arrendersi per un problema muscolare. (42' Sibilli 5,5 - Stavolta fatica a entrare in partita, nessun guizzo degno di nota).

Marconi 7 - Sblocca il risultato dal dischetto e propizia il 2-0 con una bella girata di tacco che incoccia il palo. A volte pecca di egoismo ma resta una certezza.

Marsura 7 - Rapidità di pensiero e di esecuzione, firma il raddoppio bruciando sul tempo la difesa del Venezia. (81' Siega 5 - Pomeriggio da incubo. Causa il rigore del pareggio con un tocco di mano contestato e si fa male).

VENEZIA

Mäenpää 6,5 - Prende due gol senza avere colpe, tiene i suoi in partita nel momento più delicato con una spettacolare parata di piede su Marsura.

Ferrarini 6,5 - Preferito a Mazzocchi per logiche di turnover, ingaggia un bel duello con Lisi che lo mette in difficoltà. Si riscatta procurandosi il rigore del pareggio.

Modolo 5,5 - Tagliato fuori insieme a tutto il reparto sul secondo gol del Pisa. Cerca fortuna in avanti. (58' Cremonesi 6 - Torre sui palloni alti, impegna Gori di testa).

Ceccaroni 6 - Non soffre più di tanto Marconi, al quale concede poco. Prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati.

Ricci 5 - Birindelli lo punta sempre in velocità, ingenuo nello stendere Vido defilato verso l'esterno. (46' Felicioli 6 - Più attento alla fase difensiva del compagno, blinda la fascia).

Črnigoj 6 - Si muove bene cercando di assistere i compagni, lotta con caparbietà senza togliere mai la gamba. (66' Maleh 7 - Non era al meglio e per questo non era stato rischiato ma una volta in campo si capisce subito che il Venezia non può fare a meno di lui).

Fiordilino 6,5 - Nel primo tempo il suo palleggio è lento e prevedibile. Cresce alla distanza, guidando l'assalto all'arma bianca dei suoi.

Dezi 6,5 - Un lampo accecate quando riceve da Forte e calcia in porta senza pensarci colpendo il palo. Avrebbe meritato maggior fortuna. (58' Di Mariano 6,5 - Entra bene in partita, sfiorando il pareggio con un missile terra aria).

Esposito 5,5 - Tanto movimento ma alla resa dei conti non morde. Gli manca sempre lo spunto decisivo. (73' Bocalon 6 - Dentro per dare peso e centimetri all'attacco, riempie l'area).

Forte 7 - Inizio così così, cestina una buona ripartenza. Nella ripresa contribuisce alla rimonta con determinazione, trasformando con fredezza un calcio di rigore che scottava.

Johnsen 6,5 - Non la vede praticamente mai ma Zanetti decide comunque di tenerlo in campo e i fatti gli daranno ragione. Da un suo guizzo arriva la rete di Maleh.