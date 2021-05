Playoff Serie B, la finalissima di ritorno. Il Venezia nel segno di Di Mariano

Una delle più spregiudicate formazioni di tutto il campionato di Serie B, una di quelle formazioni che, giocando a vincere e a viso aperto, ha spesso concesso all'avversario. Una delle formazioni che ha comunque mostrato uno dei migliori collettivi della categoria.

Il Venezia si appresta questa sera a giocare la finalissima di ritorno playoff, quella che vale la Serie A.

I lagunari arrivano all'appuntamento con un considerevole vantaggio sull'avversario di turno, il Cittadella, perché l'andata è stata a tinte arancioneroverdi: vittoria per 0-1 in casa dei granata, a segno Francesco Di Mariano.

Il cui gol pesa più di quanto si possa credere.

La finalissima, quest'anno, non prevederà tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, in caso di parità al termine di questo doppio confronto andrà in Serie A (dopo Empoli e Salernitana, direttamente promosse nella massima serie) la formazione meglio piazza, dunque il Venezia, arrivato quinto. Una posizione sopra al Cittadella, sesto nella regular season.

E tornando al gol, ecco il motivo per il quale pesa: il Venezia ha quasi tre risultati... su tre. In caso di vittoria, ovviamente sarà Serie A, e lo sarà anche in caso di pareggio, ma l'agognato traguardo sarà raggiunto anche in caso di sconfitta. Ma con una sola rete di scarto. Con due, sarà il Cittadella a coronare il sogno.

Il risultato dell'andata è quindi da difendere con le unghie e con i denti, ma l'attaccante potrebbe essersi rivelato l'uomo della provvidenza.