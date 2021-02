Pordenone-Cittadella 0-1, le pagelle: Beretta e Benedetti sugli scudi. Perisan reattivo

PORDENONE-CITTADELLA 0-1

Marcatori: 16' Beretta

PORDENONE

Perisan 6,5 - Reattivissimo dopo pochi minuti sul colpo di tacco ravvicinato di Beretta. Non può nulla sul tap-in dell'attaccante patavino qualche minuto dopo, decisivo nella ripresa ad evitare il gol del raddoppio.

Berra 6 - Avversario difficile da superare, con Zammarini è molto bravo a creare densità sul lato destro del campo non lasciando mai la giocata semplice agli avversari.

Vogliacco 6,5 - Preciso e puntuale in ogni intervento, calamita ogni pallone che spiove in area di rigore dalle sue parti. Bada al sodo, senza spendersi in preziosismi inutili.

Camporese 5.5 - In difficoltà a contenere le combinazioni veloci degli avversari. Non è aiutato a dovere da Falasco, spesso finisce per lottare in inferiorità numerica.

Falasco 5 - Si perde Beretta in occasione del gol e quasi mai offre supporto ai centrali risultando quasi sempre in ritardo nelle diagonali. Poco presente anche in zona offensiva, partita nettamente al di sotto dei suoi standard.

Zammarini 6 - Costretto a compiti più che altro difensivi, è sempre pronto a subentrare in aiuto dei compagni, raddoppiando o addirittura triplicando gli avversari costretti a girare al largo. (Dal 57' Magnino 6 - Aiuta la squadra ad alzare il baricentro ma è poco preciso nell'imbucata verso gli attaccanti).

Misuraca 6,5 - Regia pulita ed ordinata, impreziosita da un'azione martellante in fase di interdizione, non sempre supportata a dovere dai compagni di reparto. (Dall' 81' Banse s.v.).

Rossetti 5,5 - Si fa vedere nella metà campo avversaria con il contagocce, preoccupato per lo più a contenere le iniziative costanti dei patavini dalla sua parte di campo. (Dal 70' Scavone 6 - Porta la consueta dose di dinamismo in mezzo al campo, infastidisce gli avversari nella costruzione del gioco).

Biondi 5 - Imbavagliato dai due centrali e dalla marcatura strettissima di Pavan, non riesce mai ad entrare in possesso del pallone nelle zone nevralgiche del terreno di gioco e finisce per eclissarsi dalla manovra della squadra. (Dal 46' Butic 5,5 - Ingresso positivo, difende bene la palla e crea buone combinazioni con i compagni. Alla lunga finisce per isolarsi, non sfruttando a dovere i pochi palloni giocabili in area di rigore).

Ciurria 5,5 - Un colpo di testa parato senza affanni e un sinistro al volo nella ripresa. Non riesce a trovare spazio tra le maglie del Cittadella e spesso è costretto a retrocedere per trovare palloni interessanti, abbassando sensibilmente il suo tasso di pericolosità.

Morra 6 - Fa tanto movimento e si esibisce in buone combinazioni con i compagni nelle rare scorribande offensive dei suoi. Impensierisce Maniero con una botta di destro da posizione defilatissima. (Dal 57' Musiolik 6 - Lotta bene spalle alla porta e riesce quasi sempre a creare corridoi interessanti per i compagni di squadra. Riceve palla lontano dalla porta e non ha la possibilità di rendersi pericoloso).

CITTADELLA

Maniero 6 - Pomeriggio tutto sommato tranquillo, scosso solo da un destro improvviso di Morra nel primo tempo che neutralizza con un bell'intervento sul primo palo.

Ghiringhelli 6 - Partita attenta ed ordinata, lascia pochissimi spazi alle sue spalle e quando può accompagna l'azione offensiva con intelligenza.

Adorni 6,5 - Va a prendere gli attaccanti quasi sulla linea di centrocampo per non dare il minimo respiro. Insuperabile in area di rigore, guida il reparto con autorità.

Frare 6 - Copertura attenta ed efficace, qualche leggerezza in fase di impostazione ma prestazione assolutamente positiva.

Benedetti 7 - Ok, si prende qualche rischio di troppo lasciando troppo campo a Morra, ma quando avanza è prorompente. Non si contano i palloni fatti pervenire in area di rigore, da uno dei quali nasce il gol del vantaggio di Beretta.

Proia 6 - Prima frazione di qualità, impreziosita da alcuni tocchi di alta scuola per liberare i compagni nello stretto. Cala nelle ripresa ma non fa mancare mai il suo apporto. (Dall' 81' Cassandro s.v.).

Pavan 6,5 - Gestisce il pallone in maniera eccelsa, solo nel finale rischia qualcosa con qualche eccesso di confidenza. Bravissimo anche in fase di non possesso, annulla praticamente Biondi con la sua marcatura.

Gargiulo 5,5 - Tanta voglia di fare bene ma è troppo leggero nel tempo della giocata e non riesce quasi mai a rendersi pericoloso come ci ha abituato. (Dal 73' Branca 6 - Mette ordine nel reparto garantendo la giusta fluidità alla manovra per evitare il pressing degli avversari).

D'Urso 5,5 - Un sinistro sibilato di un soffio al lato del palo e poco altro. Si accende ad intermittenza ma non è preciso a sufficienza per sfruttare gli spazi che vengono a crearsi in area di rigore. (Dal 73' Baldini 6 - La sua freschezza aiuta la squadra a mantenere alto il baricentro, guadagna una serie di calci di punizione importanti nei minuti finali).

Tsadjout 6,5 - Si trova quasi sempre a battagliare con almeno tre difensori avversari. Prestazione di grande sacrificio, difende in maniera ottima il pallone spalle alla porta permettendo l'inserimento dei centrocampisti. (Dal 43' Ogunseye 6 - Si sostituisce in tutto a Tsadjout nel ruolo di pivot offensivo. Solo un tiro verso la porta ma non trova la coordinazione necessaria).

Beretta 7,5 - Un gol segnato, altri due evitati da Perisan e partita da attaccante vero a tutto campo. Si butta su ogni pallone vagante a ridosso dell'area di rigore avversaria, i difensori non riescono mai a prendergli le misure. (Dall' 81' Rosafio s.v.).