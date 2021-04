Pordenone in caduta libera. Due punti e due gol segnati nelle ultime otto giornate

Si fa sempre più complicato il finale di stagione del Pordenone di Attilio Tesser. La sconfitta per 4-1 incassata a Brescia è la sesta nelle ultime otto giornate di campionato, con il successo che manca dal 3-1 ottenuto in casa della SPAL ad inizio febbraio. Da quel giorno solo due punti a referto per i Ramarri che in questo lasso di tempo hanno messo a segno appena due reti contro le 13 incassate.