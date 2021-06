Pres. Alessandria: "A luglio dissi che avremmo vinto il campionato, mi presero per matto..."

"A luglio io l'avevo detto: vinciamo il campionato. E qualcuno mi ha preso per matto, ma io ho sempre creduto in questo traguardo, in una stagione difficile, complicata dal Covid, senza la nostra gente. Lo sapete, io sono un tifoso e ritrovare il popolo grigio è stato meraviglioso": così, come riferisce Tuttosport, il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi dopo la promozione dei suoi in B.

Il numero uno dei grigi prosegue poi: "Alle 18, dal Moccagatta, partirà il pullman scoperto con tutta la squadra, il mister, la società: attraverseremo una città che siamo orgogliosi di aver riportato dove merita di stare. In otto anni e mezzo abbiamo fatto grandi cose, la cavalcata in Tim Cup, la vittoria della Coppa Italia di C. Questo è il capolavoro e sono felice che l'abbia conquistato una grande squadra, fatta di uomini eccezionali, con valori forti, con un mister che ho voluto e che con noi ha accettato di rimettersi in gioco, con il ds Artico, con tutte le persone che hanno creduto in questo progetto. Vado a buttarmi di nuovo in mezzo alla gente".