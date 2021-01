Pres. Pescara sul mercato: "Quante operazioni? Almeno quattro entrate e delle uscite"

Ai microfoni di Rete8 è intervenuto, come riferisce pescarasport24.it, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Che ha chiaramente affrontato il tema legato al mercato: "Non c'è nulla di concreto su Montalto e Ceravolo. Il mercato di gennaio è di riparazione, cercheremo di non sbagliare cercando giocatori che stiano bene e che possano dare un contributo a questa squadra che ne ha bisogno. Purtroppo Balzano è uscito, spero non si sia fatto nulla di grave, ma in difesa faremo qualcosa in entrata, vedremo anche il recupero di Antei. Quante operazioni? Almeno quattro entrate e delle uscite".