Reggiana, Alvini: "Tornare sul percorso interrotto in ultime 2 gare". I convocati per il Pescara

"Non è il momento di fare tanti discorsi, è il momento di continuare a lavorare forte per migliorarci e per correggere il percorso che nelle ultime due partite si è interrotto": esordisce così, ai canali ufficiali della società, l'allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini.

Che, alla vigilia di gara, ha così parlato del confronto con il Pescara: "Siamo consapevoli che il campionato è molto equilibrato e presenta tutte partite difficili, che spesso sono decise da episodi. Noi, però, siamo determinati a continuare sul nostro percorso volendo fortemente invertire la rotta. Abbiamo fiducia perché siamo in piena corsa per l'obiettivo che ci siamo prefissati.

Rosa nota anche la lista dei convocati, per i quali il tecnico si è così espresso: "Per quanto riguarda la formazione, saranno fatte delle valutazioni anche in base alle condizioni: Cerofolini squalificato; Rozzio, Rossi ed Espeche continuano il percorso per rientrare in squadra, momento che si avvicina ma i calciatori non sono ancora pronti; Costa e Mazzocchi hanno accusato in seguito alla trasferta di Pordenone dei fastidi che necessitano di approfondimenti diagnostici".

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Venturi, Voltolini

DIFENSORI: Ajeti, Gatti, Germoni, Gyamfi, Kirwan, Libutti, Martinelli, Zampano

CENTROCAMPISTI: Cambiaghi, Lunetta, Muratore, Pezzella, Radrezza, Varone

ATTACCANTI: Kargbo, Marchi, Voltan, Zamparo.