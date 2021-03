Reggiana, Cattani: "Salvezza fondamentale. Pronti per lo scontro diretto con la Cremonese"

vedi letture

A due giorni dalla sfida di campionato contro la Cremonese Vittorio Cattani, dg della Reggiana ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Resto del Carlino sullo scontro salvezza in programma nel weekend: "Quella con il Lecce è stata una sconfitta inaspettata, soprattutto nel punteggio e ci dispiace moltissimo, ma ne abbiamo preso atto e vi posso garantire che non molleremo di un centimetro e lotteremo fino all’ultima giornata per un obiettivo, la salvezza, che per noi è fondamentale".