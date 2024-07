Ufficiale Reggiana, colpo in prospettiva per l'attacco: dalla Pro Vercelli ecco Maggio

La Reggiana si è assicurata uno dei talenti più brillanti dell’ultima Serie C. Si tratta dell’esterno offensivo mancino Matteo Maggio, classe 2002, esploso con la maglia della Pro Vercelli. Il calciatore infatti nella passata stagione ha segnato 12 reti in 34 presenze, più che raddoppiando il bottino di reti raccolto nella sua prima avventura in terza serie con la maglia della Fermana (5 gol in 34 presenze nel 2022/23).

Maggio, come comunica la Lega Serie B nella sezione dedicata ai trasferimenti presente sul suo sito ufficiale, si trasferisce in Emilia a titolo definitivo. Ora si attendono i comunicati per conoscere i dettagli dell’accordo e il contratto – probabilmente biennale – che legherà l’attaccante al club granata.