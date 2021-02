Reggiana-Entella 2-1, le pagelle: Laribi sontuoso, Brescianini intraprendente. Brunori opaco

Queste le valutazioni di Reggiana-Entella: gara terminata 2-1 per gli emiliani.

REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 2-1

Marcatori: 48’ Brescianini (E), 53’ Laribi (R), 57’ Muratore (R)

REGGIANA

Cerofolini 6,5 – Tra i protagonisti assoluti nel primo tempo, ovvero la fase in cui la Reggiana ha sofferto maggiormente. Nega infatti il gol a Schenetti con un grande intervento.

Libutti 6 – Gioca una gara prevalentemente difensiva per contenere Costa, ma in qualche occasione si fa vedere in avanti.

Rozzio 6,5 – Primo tempo sontuoso, per il numero di palloni che riesce a sradicare dai piedi degli attaccanti avversari o che riesce a salvare prima che entrino in porta. Qualche scricchiolio in più soprattutto ad inizio ripresa.

Ajeti 6 – Rispetto al compagno di reparto, alterna qualche buon intervento ad altri decisamente da rivedere.

Gyamfi 6 – Si propone poco sulla sinistra, soffrendo in qualche circostanza nel contenere l’Entella soprattutto nella prima frazione di gioco.

Varone 6 – Gara dai due volti, con un primo tempo al di sotto della sufficienza e una ripresa nettamente migliore sul piano della grinta in mezzo al campo. (Dall’89’ Espeche s.v.)

Del Pinto 6,5 – La sua prova va di pari passo con quella dell’intera formazione emiliana. Ad inizio ripresa serve il pallone a Laribi per il gol del 2-1.

Laribi 7,5 – Il protagonista assoluto del match. Nel primo tempo è tra i pochi che si salvano in maglia granata, per poi scatenarsi dopo l’intervallo con l’assist per Muratore e con la rete della vittoria. (Dal 75’ Kirwan s.v.)

Radrezza 6,5 – Parte sulla trequarti per poi svariare su tutto il fronte dell’attacco, ma senza incidere più di tanto. Va decisamente meglio nella seconda frazione di gioco. (Dall’81’ Lunetta s.v.)

Siligardi 5,5 – Un paio di giocata e poco altro per l’ex giocatore del Crotone, all’esordio con la Reggiana. (Dal 46’ Muratore 7 – Impatto devastante sul match, con il gol che riporta in partita i suoi e con un’altra occasione neutralizzata da Russo)

Ardemagni 6 – Ben contenuto dai centrali difensivi liguri, non crea nessun pericolo dalle parti di Russo. Nella ripresa si fa notare maggiormente sul piano del lavoro sporco per i compagni. (Dal 75’ Mazzocchi 6 – Entra bene in partita, sfiorando il gol nel finale)

VIRTUS ENTELLA

Russo 6 – Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, può fare poco sui due gol granata ed evita che il passivo diventi più pesante.

Coppolaro 5,5 – Accompagna con buona continuità l’azione, entrando talvolta in area di rigore e non limitandosi solo ai cross dalla destra. Decisamente meno intraprendente nei secondi 45 minuti.

Poli 6 – Prestazione positiva soprattutto nel primo tempo, sia a protezione dell’area di rigore che facendosi notare in qualche circostanza anche in quella avversaria.

Chiosa 5,5 – Match a due facce, nel corso del quale soffre molto di più dal minuto 46 in poi e cioè quando la Reggiana cresce a livello offensivo.

Costa 6 – Tra i migliori nella squadra ligure. Determinante sia per le sue discese sulla sinistra che per i calci piazzati con cui serve palloni invitanti ai compagni.

Mazzocco 6 – In campo a sorpresa per l’infortunio last minute di Koutsoupias, risponde presente dà qualità alla mediana biancoazzurra. Serve anche a Brescianini l’assist per l’illusorio vantaggio. (Dal 69’ Dragomir 5,5 – Esordio amaro per l’ex Perugia, non particolarmente in evidenza nella fase finale della sfida).

Nizzetto 5,5 – Si fa sentire nella zona nevralgica del campo, più con la sua grinta con cui soffoca la manovra granata che non in fase d’impostazione. Va in difficoltà nei primi minuti della ripresa, quando la reggiana preme e segna due gol. (Dal 78’ Paolucci s.v.)

Brescianini 6,5 – Buona gara sul piano offensivo, per come prova ad incidere sia con tiri in porta che con assist per i compagni. In uno dei suoi tentativi, sigla lo 0-1 che porta avanti i liguri ad inizio ripresa. (Dal 78’ De Luca s.v.)

Schenetti 6 – Determinante tra le linee, per rifinire la manovra offensiva e per concluderla. Sua, infatti, la principale palla gol del primo tempo. Più opaco dopo l’intervallo, fino a quando rimane in campo. (Dal 69’ Mancosu 5,5 – Entra per dare maggiore peso offensivo all’Entella, ma ciò non avviene)

Capello 6 – Riesce a fare maggiormente la differenza quando si mette a servizio dei compagni di reparto, piuttosto che quando prova ad impensierire Cerofolini. (Dall’85’ Cleur s.v.)

Brunori 5 – Il più in ombra della squadra ligure, per il suo limitato fatturato negli ultimi metri. Qualcosina in più sul piano dell’impegno nella seconda frazione di gioco.