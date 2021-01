Reggiana, Tosi: "Col cambio di modulo niente laterale sinistro. Cerchiamo una mezzala"

Ospite della Gazzetta di Reggio Doriano Tosi, ds della Reggiana, ha analizzato come il cambio di modulo deciso da mister Massimiliano Alvini ha influito sl mercato: “Il modulo con la difesa a 4 e il centrocampo a 3 visto con il Vicenza comporterà delle conseguenze. Il laterale sinistro non lo prendiamo più. Non solo a causa di questa variazione tattica, ma anche perché i giocatori individuati non hanno dimostrato grande amore per la Regia. Cerchiamo una mezzala, qualcuno utile sia in fase di inserimento da affiancare a Del Punto. Oppure un trequartista che possa fare un po’ da mezzala e un po’ da seconda punta. Solo gente di categoria, perché a gennaio non si fanno inserimenti”.