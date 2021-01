Reggina, Alvini: "Pisa squadra forte. Noi però stiamo bene e siamo in crescita"

Il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pisa dicendo di temere la forza dei toscani: "La squadra sta meglio e non è solo per il fatto della vittoria nell’ultimo turno contro il Vicenza, è un fatto di periodo . Stiamo continuando nel nostro percorso di crescita. Il Pisa è una grande squadra, forte, che lo scorso anno ha sfiorato i play off e si è rinforzata molto. Anche nelle ultime ore sento che si stanno muovendo per giocatori di livello. Inoltre è una piazza che vive il calcio con passione, come anche Reggio Emilia, ha una tifoseria appassionata e in più ha cambiato la proprietà e questo ha dato maggiore spinta. - conclude Alvini parlando dei suoi - Domani non ci saranno Rossi, che speriamo di recuperare per la prossima anche se è difficile, KRagbo e Varone. Inoltre anche Dal Pinto ha grossi problemi".