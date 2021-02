Reggina, Baroni: "Menez deve dare di più, voglio coraggio e intensità"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana che proietta la squadra a quota 19 punti:"Il rigore non dato a noi non lo commento, ci sono anche dei dubbi sul loro. Sapevo che giocare contro questa squadra non era facile, alzano tanto la palla, rompono l'azione. Siamo stati bravi a creare tre-quattro palle gol nitide, quella di Loiacono, quella di Edera e quella di Menez, che avevano il tempo per colpire e segnare. Peccato aver avuto questa doppia defezione a destra, sono però soddisfatto della prova della squadra, abbiamo margini di miglioramento. Abbiamo la possibilità di avere ulteriori ragazzi che possono darci una mano, durante la gara e dal punto di vista tattico".

Sui cambi: "Stiamo cercando di trovare un'identità forte, per avere lo stesso livello di prestazione sia nel primo sia nel secondo tempo senza tanti cali improvvisi che ci hanno fatto perdere punti pesanti. Dobbiamo cercare di dare tutto, in alcuni ruoli diventa fondamentale avere calciatori con medesime caratteristiche rispetto ai "titolari". Il nostro centrocampo non è mai andato in difficoltà. Le loro azioni sono nate tutte su situazioni nelle quali abbiamo perso palla. Potevamo sfruttare meglio l'ingresso dei terzini. Sono contento di Montalto ed Edera. Menez ha fatto bene sotto l'aspetto dell'atteggiamento, ma deve dare di più. Lavorando insieme possiamo fare molto bene, non ho molte preoccupazioni in tal senso".

Sulle prossime gare: "Non abbiamo tempo, avremo tre scontri diretti e sono tutti affascinanti, la mia squadra deve vivere di sfide, di voglia, di coraggio. Deve confrontarsi con gare difficili, ma senza timore e paura". Sugli acciaccati: "Del Prato potrà rientrare alla prossima, Situm dopo Frosinone ha avuto un risentimento muscolare. Lakicevic ha avuto uno scontro in area con Montalto e ha una distorsione alla caviglia, speriamo di recuperarlo per la prossima gara".