Reggina, ecco Aglietti. Il bentornato degli ultras: "Riscrivi la storia come in passato"

vedi letture

"Il nostro cammino si è nuovamente incrociato . Riscrivi la storia come in passato. Bentornato Alfredo Aglietti ". Con questo striscione apparso sul lungomare di Reggio Calabria gli ultras della Reggina hanno dato il bentornato al tecnico Alfredo Aglietti che da calciatore ha vestito per due stagioni la maglia del club calabrese contribuendo con 38 reti in 69 presenze alla promozione in Serie B e poi alla salvezza del club in cadetteria.