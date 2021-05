Reggina-Frosinone, le formazioni ufficiali: turn over per Grosso. Montalto guida i calabresi

Il tecnico del Frosinone Grosso sceglie il turn over per l'ultima di campionato a partire dal portiere che sarà Iacobucci. In difesa Salvi centrale di destra con Brignola esterno destro nel centrocampo a cinque. In mezzo spazio a Carraro e Boloca, mentre in avanti sarà Ciano ad affiancare Novakovich. Nella Reggina invece Montalto sarà il riferimento offensivo con Okwonkwo che giocherà a sinistra e Rivas a destra, mentre Folorunsho sarà il fantasista centrale. In difesa Dalle Mura al fianco di Cionek. Queste le formazioni ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Okwonkwo; Montalto. Allenatore Baroni

Frosinone (3-5-2): Iacobucci Salvi, Szyminski, Capuano; Brignola, Gori, Carraro, Boloca, Zampano; Ciano, Novakovich. Allenatore Grosso