Ribalta: "Se Kucka non ha alternative sta a Parma. Per Man e Mihaila nessuna offerta"

"Dal primo giorno abbiamo detto che puntiamo alla promozione e abbiamo questa responsabilità. Non ci vogliamo nascondere: vogliamo andare in Serie A!”: davanti alle telecamere di 12TV Parma, come riferisce parmalive.com, esordisce così il il Managing Director-Sport del Parma Javier Ribalta.

Che ha poi proseguito parlando di mercato: "L’idea era quella di portare in ritiro gran parte della rosa e per il 75% è già fatta. In questo mercato bisogna essere pazienti perché non ci sono tanti soldi e le squadre chiedono tanti prestiti. Vi assicuro che c’è tanto interesse attorno ai nostri giocatori ma se andranno via partiranno alle nostre condizioni, non a quelle che chiedono gli altri: abbiamo questa forza e possiamo permetterci questa autonomia”.

Andando nel dettaglio: "Con Kucka ci ho parlato alla fine del suo Europeo e mi ha detto che ora voleva solo riposare dopo una stagione lunga e faticosa. In mancanza di alternative allettanti mi ha detto di voler restare a Parma. Se vuole rimanere le nostre porte sono aperte, soprattutto perché è sotto contratto, ma se arriverà una proposta valuteremo insieme. A parte Messi tutti i giocatori hanno un prezzo e possono essere venduti, ma per Man e Mihaila non sono mai arrivate offerte. Se le squadre cercano direttamente loro o i loro procuratori questo non mi è dato saperlo, ma a noi nessuno ci ha chiesto nulla e a meno di offerte da capogiro resteranno qui”.

Nota spinosa, quella degli assistiti di Mario Giuffredi (Sepe, Laurini, Pezzella, Grassi e Sprocati): "Con Mario abbiamo buoni rapporti, non c’è stata nessuna rottura, ma parlando di mercato siamo arrivati a quest’accordo di non portarli in ritiro perché magari troviamo una soluzione prima. Questo non vuol dire che partiranno tutti”.

Conclude con una nota sui portieri: "Iacoponi ha esperienza e per la Serie B tornerà utile, mentre Colombi sarà la riserva di Buffon. Non sto a dire che Gigi deve guadagnarsi il posto: è ovvio che lui è il titolare e se sta bene gioca…”.