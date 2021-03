Russo e la difficile salvezza dell'Entella: "Situazione che fa crescere: importante per il futuro"

Con otto giornate ancora da disputare e tredici punti di disavanzo dalla zona tranquilla, la ricorsa della Virtus Entella alla salvezza in Serie B appare molto complicata. Alessandro Russo, giovane portiere dei Diavoli Neri in prestito dal Sassuolo, attraverso le colonne de Il Secolo XIX ha analizzato il momento della squadra in concomitanza con la sosta per le Nazionali: "Si cresce anche in una situazione del genere. Di sicuro è un'esperienza anche questa che mi servirà e non poco in futuro. La stagione purtroppo non ci sta premiando sotto il profilo dei risultati, ma per un giovane come me è educativo anche vivere un'annata del genere perché può aiutarti a crescere. Risultati a parte ho trovato una grande sintonia con il gruppo portieri e con tutti gli altri compagni. Ci spronano, sono prodighi di consigli in ogni allenamento e partita"