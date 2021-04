Salernitana, a Lecce big match per la Serie A. I tifosi caricano la squadra fuori dal 'Mary Rosy'

vedi letture

Domani per la Salernitana di Fabrizio Castori è in programma un big match d'altissima classifica in casa del Lecce. Due squadre, quella salentina e quella campana, in lotta per la promozione diretta in Serie A e attualmente separate da appena un punto in classifica. Vista l'importanza del match, si legge su TuttoB.com la tifoseria granata ha deciso di dimostrare la propria vicinanza alla compagine del co-patron Claudio Lotito, affiggendo due striscioni ('Salerno, noi ci crediamo' e 'Il popolo granata è con voi, forza ragazzi!') fuori dal centro sportivo 'Mary Rosy' dove si allena la squadra.