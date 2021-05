Salernitana, Anderson: "Stagione difficile, abbiamo costruito un gran gruppo"

Al termine della vittoria col Pescara, valsa la Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il fantasista della Salernitana Andrè Anderson:

Col tuo ingresso hai spaccato la partita. C'è anche la tua firma sulla promozione della Salernitana.



"C'è quella di tutti. Solo noi sappiamo quanto è stato difficile e quanto abbiamo lavorato".

Siete sempre sembrati un gruppo unito in campo e in panchina. Mi racconti com'è nato questo gruppo?



"Penso che questo che abbiamo dimostrato è il dieci per cento di quello che facciamo tutti i giorni in allenamento e nello spogliatoio. E' nato grazie al mister e la società".

Su questo campo due anni fa rischiaste la Serie C, poi vi salvaste ai play-out. E' bello che oggi, due gol su tre, li abbiano segnato quelli della vecchia guardia, tu e Casasola.



"Mi ricordo bene di quel giorno, un giorno brutto, ma menomale che abbiamo fatto bene oggi".

Pronto per la Serie A?



"Certo, abbiamo lavorato per questo".