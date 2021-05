Salernitana, Bianchi al 45': "Bloccati dalla tensione. Grassadonia? Si trattava di 2-3 stupidi"

Alberto Bianchi, club manager della Salernitana, ha parlato nell'intervallo della sfida contro il Pescara ai microfoni della Rai: “Siamo partiti troppo contratti, la tensione si fa sentire e non siamo riusciti a fare bene. Contiamo di fare un cambio di passo nella ripresa perché dovremmo aver smaltito la tensione della vigilia e speriamo di giocare un altro secondo tempo. Più che il caldo è la tensione emotiva che ci ha un po' bloccato, abbiamo un obiettivo troppo grande da andarci a prendere in questa ripresa. - conclude Bianchi - Grassadonia? Si sono dette tante parole su quanto successo, la stupidità di alcune persone non devono macchiare la Salernitana, la città e la tifoseria che nella stragrande maggioranza è al fianco del mister pescarese. Si è trattato di due-tre individui che non c’entrano nulla con il resto dei tifosi che si sono sempre comportati in maniera educata e sportiva".