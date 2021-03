Salernitana, difficile il rientro di Lombardi per fine stagione. Ma potrebbe esserci nei play off

Nonostante l’intervento alla coscia sia stato scongiurato e il giocatore abbia concluso la terapia conservativa per l’esterno Cristiano Lombardi della Salernitana la stagione sembra essere già terminata. Lo riferisce Tuttosalernitana.com spiegando che dopo il rientro del giocatore in Italia c’è stato un colloquio con lo staff tecnico e la dirigenza da cui non sono emerse notizie incoraggianti anche perché, come ha spiegato Castori in passato, c’è poco tempo per portare Lombardi a una condizione fisica tale da permettergli di contribuire alla corsa promozione di una squadra che sta viaggiando su ritmi molto alti. Lombardi però potrebbe rappresentare, salvo nuovi stop, un’arma in più per gli eventuali play off.