Salernitana-Empoli, le formazioni ufficiali: Gondo con Tutino. Turn over per Dionisi

Sarà Gondo ad affiancare Tutino in attacco nella Salernitana in una gara che vale un bel pezzo di Serie A. A centrocampo Di Tacchio in regia con Casasola e Jaroszynski esterni. Turn over nell'Empoli che schiera Viti al fianco di Casale in difesa con Terzic terzino sinistro. A centrocampo c'è invece Damiani con Crociata che dovrebbe agire dietro Moreo e Mancuso. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana( 3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Casasola,Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Gondo, Tutino. Allenatore Bocchini

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Viti, Terzic; Ricci, Damiani, Bandinelli; Crociata; Moreo, Mancuso. Allenatore: Dionisi