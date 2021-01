Salernitana, si scalda l'asse con la Lazio. In arrivo per Castori sia Kiyine che Durmisi

Sono due i nomi caldi in casa Salernitana per quanto riguarda il mercato in entrata. Il primo, come riporta il Corriere dello Sport è una vecchia conoscenza dell'Arechi coem Sofian Kiyine, mezzala che potrebbe far ritorno dopo i mesi vissuti alla Lazio, mentre il secondo è Riza Durmisi, terzino sinistro anch'esso di proprietà del club biancoceleste ma attualmente fuori dalla lista della formazione di Simone Inzaghi dopo la fine del prestito al Nizza la scorsa estate.