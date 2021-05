Salernitana, tra presente e futuro. Castori detta le linee guida

Salernitana, è tempo di pensare al futuro. Mentre in città i festeggiamenti per la promozione in serie A continueranno fino al 19 giugno (data del compleanno numero 102), la società è impegnata per garantire l’iscrizione. Fino a quando Claudio Lotito non venderà le sue quote, infatti, c’è sempre il pericolo di un clamoroso colpo di scena, uno scenario che i tifosi non vogliono nemmeno immaginare ma che sarebbe probabile se non si facesse avanti un imprenditore serio, disposto a soddisfare la richiesta minima di 60 milioni di euro. Intanto, però, c’è un campionato difficilissimo da affrontare e certamente non si può programmare in ritardo. Il rinnovo di mister Castori e del suo staff è cosa certa, a questo punto prevarrà la linea del tecnico che chiederà una serie di riconferme: nella lista ci sono sicuramente il portiere Belec, i difensori Casasola, Bogdan e Gyomber, il centrocampista Di Tacchio e l’attaccante Djuric mentre per Tutino, Coulibaly e Jaroszynski bisognerà parlare rispettivamente con Napoli, Udinese e Genoa e servirebbe un investimento complessivo da 8 milioni di euro. In entrata è ancora prematuro parlare di trattative, anche perché sarà impossibile muoversi concretamente senza aver definito il futuro del ds Angelo Fabiani. Tra le retrocesse in B, però, ci sono due calciatori che Castori stima e vorrebbe alle sue dipendenze: si tratta del centrale del Parma Riccardo Gagliolo e del terzino del Benevento Gaetano Letizia, senza dimenticare che il sogno per l’attacco è Kevin Lasagna. Piace molto anche Dani Mota Carvalho del Monza, in veste di secondo portiere potrebbe essere riconfermato il giovane Adamonis, mentre Micai dovrebbe passare al Bari a prescindere dalla categoria di militanza dei biancorossi. C’è poi la colonia laziale, composta da Cicerelli, Lombardi, Kiyine, Gondo, Anderson e Durmisi. Se qualcuno di loro dovesse rientrare nei piani tecnici ci potrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo.