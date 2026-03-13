TMW Sampdoria, appello a Mancini: i cartelloni di Bosotin e Comini a Genova e Roma

Un’iniziativa che non passa inosservata quella firmata da due volti storici dell'ambiente blucerchiato: Claudio Bosotin e Fulvio Comini. I due, figure di riferimento per la tifoseria organizzata e legati all'epoca d'oro della presidenza Mantovani, hanno deciso di lanciare un appello pubblico a Roberto Mancini.

L'operazione si è concretizzata attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari in due punti nevralgici. Il primo cartellone è stato affisso a Genova, in posizione strategica nei pressi degli uffici del presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi. Il secondo, invece, è apparso a Roma, non lontano dall'abitazione dell'ex commissario tecnico della Nazionale.

Il contenuto del manifesto è un richiamo diretto al passato e al futuro del club: una foto che ritrae l'iconico abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, accompagnata dal messaggio: "Roby, è arrivato il momento... La Samp ha bisogno di te". In calce, la firma degli ideatori: "Boso e Fulvio".

L'obiettivo dichiarato dai due promotori è quello di sollecitare il ritorno di Mancini in società, in un momento di forte crisi.