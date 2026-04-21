Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti

Dopo la sconfitta contro il Monza, arrivata al termine di una prestazione che non è affatto piaciuta sia nei singoli sia nel complesso, il tecnico della Sampdoria Attilio Lombardo pensa a una piccola rivoluzione per le ultime tre gare della stagione regolare, a partire da quella contro il Cesena di sabato, per rivitalizzare la squadra e andare alla caccia della salvezza. Rivoluzione che non sarà tanto nel modulo, con i blucerchiati che continueranno con un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1, ma nei giocatori con alcuni nomi anche eccellenti che potrebbero accomodarsi in panchina per far spazio a chi è più motivato.

Come si legge su Tuttosport a rischiare l’esclusione sarebbero due degli acquisti più importanti di gennaio come Salvatore Esposito e Nicholas Perini, con quest’ultimo che soffre anche di un piccolo affaticamento all’adduttore sinistro che però non dovrebbe tenerlo fuori dalla trasferta di Cesena. L’attaccante dopo aver trascinato la squadra nelle vittorie con Avellino, Empoli e Pescara, contro il Monza ha giocato la sua peggior partita in blucerchiato con il tecnico Lombardo che da lui si aspetta qualcosa di più viste le sue qualità e la sua esperienza. Al suo posto potrebbe così scendere in campo un altro acquisto di gennaio come Edoardo Soleri.

Il tema più grande in casa blucerchiata è però quello relativo al regista Esposito: arrivato come uno degli investimenti più onerosi del mercato invernale, l’ex Spezia finora non ha quasi mai mostrato le sue qualità, con la squadra che ha quasi sempre faticato con lui in campo (solo due le vittorie in otto gare). Lombardo sta usando la tattica ‘del bastone e della carota’ con lui, ma deve anche guardare alla squadra con Matteo Ricci che appare favorito per una maglia da titolare.