Ufficiale Sassuolo, Augustin Alvarez via di nuovo in prestito: l'uruguaiano riparte dalla Spagna

Nel 2022 il Sassuolo sborsò ben 12 milioni di euro per acquistarlo dal Penarol, portandolo per la prima volta in Europa. Ma Augustin Alvarez in Italia, né in Serie A né nell'ultima stagione in Serie B in prestito alla Sampdoria, non ha mostrato tutto il suo talento, deludendo le aspettative del club neroverde.

E così, dopo l'ultima annata in prestito alla Sampdoria con sole 14 presenze e un gol, l'attaccante uruguaiana lascia di nuovo a titolo temporaneo il Sassuolo, ripartendo dalla Spagna. L'Elche, club de LaLiga2, la seconda divisione del calcio spagnolo, ha annunciato l'arrivo in prestito del classe 2001. Di seguito l'annuncio dato sui social.