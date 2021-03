Sebastiani dopo il ko con l'Ascoli: "Presi due gol da polli. Ora puntiamo ai play out"

“Non sembrava che fossimo noi in 10, ma abbiamo preso due gol da veri polli”. Così il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato a Il Centro la sconfitta per 3-2 subita nello scontro diretto contro l’Ascoli di ieri sera: “La gara ha comunque dimostrato che siamo una squadra viva, siamo stati capaci di andare in vantaggio e giocarcela adeguatamente anche se purtroppo ne usciamo fuori con una sconfitta amara e immeritata. - continua Sebastiani – Un punto avrebbe comunque cambiato di poco la nostra classifica e l’ambizione adesso non può che essere la conquista dei playout cercano di vincere più gare possibile. Ritengo che questa sia la squadra più bella costruita negli ultimi anni, ma la B è bella anche per questo. Ci sono formazioni con meno qualità che però mettono qualcosa in più in campo”.