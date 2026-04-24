Serie B, 36ª giornata: Avellino-Bari 0-0 al 45'. Predominio territoriale dei Lupi
Finisce a reti inviolate il primo tempo di Avellino-Bari, secondo anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie B di questo venerdì. Al 'Partenio - Lombardi' sono, però, i padroni di casa ad aver fornito finora la prestazione migliore con tre grandi occasioni create e due tiri in porta, contro lo zero della produzione dei pugliesi.
Da segnalare le ammonizioni per Patierno (Avellino) e Mane (Bari).
SERIE B - 36ª GIORNATA
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
In corso
Avellino-Bari 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 25 aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro-Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana-Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria