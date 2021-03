Serie B, Ascoli-Pisa: certezza Sabiri sulla trequarti bianconera. Vido fermato dal Covid

La Serie B riaccende i motori per il turno infrasettimanale. Il ricco menu della ventiseiesima giornata, iniziata ieri sera con l’anticipo del Penzo, prosegue oggi con altre nove gare. Alle ore 19:00 si affrontano Ascoli, terzultimo con 22 punti e Pisa, decimo a quota 33. Nei sedici confronti ufficiali giocati in terra marchigiana otto successi dei padroni di casa, cinque pareggi e tre vittorie ospiti, l’ultima nella stagione 2016/17 con Gattuso in panchina. Nel match di andata i toscani si imposero 2-1 ribaltando lo svantaggio iniziale di Bajic con Vido e Birindelli. Direzione arbitrale affidata a Luca Massimi della sezione di Termoli che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Scarpa.

COME ARRIVA L’ASCOLI - Dopo le due sconfitte consecutive arrivate con Reggiana e Salernitana la squadra di Sottil è tornata a muovere la classifica pareggiando sul campo del Pordenone, non senza rimpianti per qualche occasione di troppo sprecata. Rispetto alla sfida del Teghil il tecnico bianconero ritrova Sabiri e Simeri, entrambi al rientro dalla squalifica, oltre a Bidaoui e Parigini che hanno risolto i rispettivi guai fisici. Restano ancora fuori invece gli infortunati Kragl e Charpentier. Pinna e Buchel potrebbero far rifiatare D’Orazio e Caligara. Sulla trequarti la certezza si chiama Sabiri a sostegno di Dionisi e Parigini, favorito su Bajic e Cangiano.

COME ARRIVA IL PISA - Nerazzurri in serie positiva da quattro giornate e reduci dal pareggio casalingo in rimonta col Vicenza grazie alle reti di Vido e Mazzitelli, che stavolta però non saranno della partita. L’attaccante è in isolamento per la positività al Covid emersa dagli ultimi tamponi. Il centrocampista guarderà i compagni dalla tribuna, avendo rimediato sabato la decima ammonizione stagionale. D’Angelo pensa a diversi cambi nella formazione titolare in considerazione dei tre impegni ravvicinati: Varnier e Lisi si candidano per una maglia così come De Vitis e Quaini. Davanti torna Palombi, possibile chance per Marsura e Mastinu.