Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti

Situazione quasi capovolta rispetto alle previsioni della vigilia del campionato per Bari e Cesena, di fronte questo pomeriggio ore 15 al "San Nicola" in campo per la l'undicesima giornata del torneo di serie BKT. Da una parte la compagine pugliese una delle più grandi delusione di questo inizio di campionato, ma che proprio fra le mura amiche ha costruito gran parte della propria classifica. Ovvero otto degli attuali nove punti che li pone in zona playout e con la necessità di fare punti a tutti i costi. Dall'altra i romagnoli sono una bellissima realtà confermato dal secondo posto insieme al Monza ad un solo punto dalla coppia composta da Frosinone e Modena. I bianconeri arrivano da tre vittorie consecutive, due dei quali ottenute in questa settimana e da un rendimento in trasferta straordinario dove ha ottenuto cinque delle sei vittorie. Dirige Francesco Forneau di Roma.

Come arriva il Bari- Fabio Caserta deve fare a meno di Kassama e Vicari alle prese con problemi di carattere fisico. Rientra dalla squalifica Nikolaou, che prenderà il suo posto al centro della difesa al fianco di Meroni e Pucino nel trio di difesa a protezione della porta di Cerofolini confermando il 3-5-2. Sulle fasce Dickmann e Dorval, mentre in mediana spazio a Braunoder, Darboe e Castrovilli a completare il reparto. In attacco scontata la presenza di bomber Moncini affiancato da uno tra Antenucci e Partipilo.

Come arriva il Cesena- Sull’altra sponda il grande ex Michele Mignani di Bisoli, Magni e il secondo portiere Siano. Nello speculare 3-5-2 ci dovrebbe essere il rientro di Mangraviti in difesa al fianco di Zaro e Ciofi. Ciervo e Castagnetti potrebbero prendere il posto rispettivamente da quinto di destra e in mezzo al campo, in un reparto completato da Francesconi, Berti e Frabotta. In attacco l’inamovibile Shpendi avrà a suo fianco uno fra Diao e Blesa. In conferenza il tecnico ha tessuto le lodi dei calciatori del vivaio, a testimonianza della considerazione verso tutti gli elementi della rosa.