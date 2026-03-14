Serie B, Cesena-Frosinone: Mignani per evitare l'esonero, Alvini punta il 2° posto

Dopo l'anticipo del venerdì tra Modena e Spezia, il programma della 30esima giornata del campionato di Serie B prosegue con una serie di partite in programma alle ore 15. Tra queste, spicca il confronto del "Manuzzi" tra Cesena e Frosinone, due squadre che per motivi diversi non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria. Il match sarà diretto dal sig. Luca Massimi della sezione AIA di Termoli.

COME ARRIVA IL CESENA - Trentasei giorni di digiuno dal successo per i bianconeri, che non vincono dalla sfida casalinga contro il Pescara del 6 febbraio (2-0) e ora rischiano seriamente di dire addio anche al sogno Playoff. Mister Mignani si ritrova di fronte a un bivio: il pareggio senza reti contro il Modena nello scorso turno gli ha consentito di ottenere la riconferma in panchina, ma da quanto filtra la sua posizione sarebbe ancora in bilico, tanto che anche un eventuale pareggio contro il Frosinone potrebbe portare la società romagnola a decretare il suo esonero. Sconfitto in cinque delle ultime sei partite giocate al "Manuzzi", il Cesena è ottavo in classifica con 39 punti, a -1 dalla Juve Stabia e a +2 sul Sudtirol. Per quel che concerne il probabile schieramento, si va verso il 3-5-2 con Shpendi e Cerri nel reparto offensivo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Situazione decisamente più tranquilla tra i ciociari grazie all'attuale terza posizione con 58 punti, a -2 dal Monza, e a una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi, con l'ultimo ko rimediato il 7 febbraio in casa contro il Venezia (1-2). Miglior squadra della Serie B per rendimento in trasferta (30 punti conquistati in 15 partite), la truppa di Alvini sa di avere ancora tutte le carte in regola per provare ad ottenere la promozione diretta in Serie A, ma è altrettanto consapevole di non potersi permettere alcun passo falso in questo rush finale. A disposizione Monterisi e Bracaglia, mentre non ci saranno Marchizza e Zilli: in chiave formazione, probabile un 4-3-3 con Ghedjemis, Raimondo e Fiori in attacco.