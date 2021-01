Serie B, Chievo avanti sul Cittadella: 1-0 al 45° grazie alla rete di De Luca

Il Chievo chiude in vantaggio il primo tempo del derby veneto contro il Cittadella, recupero della 15^ giornata di Serie B. Botta e riposta in avvio con Adorni che al 15° di testa spaventa i padroni di casa che si rifugiano in angolo con Mogos, un minuto dopo è invece Canotto che mette in mezzo un pallone invitante per i compagni che però vengono anticipati proprio da Adorni che spazza l’area. Poco dopo la mezzora arriva però il gol del Chievo con Renzetti che crossa di prima per De Luca che stacca indisturbato e di testa batte Maniero. Nel finale occasione per gli ospiti con Cissè che manda di un soffio a lato.

ChievoVerona-Cittadella 1-0 (31° De Luca)