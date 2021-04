Serie B, Cosenza-Ascoli: delicato scontro salvezza al Marulla

Lo stadio San Vito-Gigi Marulla ospiterà alle ore 15 la gara tra Cosenza e Ascoli, valida per la 31ª giornata di Serie B. Un autentico scontro salvezza quello che avrà luogo in terra calabrese: le due squadre, infatti, sono rispettivamente 16ª e 18ª in campionato, separate da una sola lunghezza. Gli uomini di Occhiuzzi si presentano alla sfida odierna con tre pareggi consecutivi alle spalle e un solo successo all'attivo negli ultimi dieci turni. La compagine marchigiana, invece, è imbattuta da quattro gare consecutive, dalle quali ha racimolato sei punti utili a muovere la propria classifica. Arbitrerà l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

COME ARRIVA IL COSENZA - Occhiuzzi ha le idee abbastanza chiare sull'undici da mettere in campo per fronteggiare la minaccia bianconera. Nel consueto 3-4-1-2 silano, i ballottaggi sono solo due: uno coinvolge la difesa, dove Idda e Ingrosso si contendono la maglia di centrale della retroguardia a tre; l'altro, invece, riguarda Carretta, insidiato da Trotta per comporre il tandem d'attacco insieme a Gliozzi, capocannoniere della squadra con 7 reti in Serie B. Da trequartista agirà Tremolada.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Sottil deve rinunciare a Stoian, vittima di un fastidio muscolare al quadricipite, e allo squalificato Dionisi. Prima convocazione, invece, per l'esperto terzino Cacciatore. I piceni dovrebbero schierarsi con il 4-3-1-2: Eramo è in vantaggio su Caligara per affiancare Saric e Buchel in mediana, mentre in difesa è aperto il ballottaggio tra Avlonitis e Quaranta per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Sulla trequarti Sabiri avrà il compito di innescare le due punte Bajic e Bidaoui.