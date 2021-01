Serie B, Cremonese-Chievo Verona: in palio punti pesanti allo Zini

Lo stadio Giovanni Zini ospita alle ore 18 il match Cremonese-Chievo Verona, valido per la 17ª giornata di Serie B. Entrambe le formazioni sono accomunate dal medesimo obiettivo: iniziare al meglio il 2021 per poi concedersi una serena pausa invernale. Ne ha particolarmente bisogno la squadra di Bisoli, reduce dalle sconfitte rimediate contro Monza e Reggina e scivolata al 16° posto in piena zona playout. Dall'altra parte, invece, i clivensi hanno tutte le intenzioni di smaltire la "pareggite" che li ha contagiati nell'ultimo periodo: sono quattro, infatti, le X consecutive collezionate dai gialloblù. Arbitrerà l'incontro Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Bisoli deve rinunciare ad Alfonso, out per un problema alla schiena, e allo squalificato Strizzolo. Dopo un turno di stop, invece, rientrano Terranova e Castagnetti. Questi ultimi troveranno spazio nell'undici titolare, rispettivamente in difesa e a centrocampo. Nel 4-3-3 grigiorosso l'attacco sarà guidato da Ciofani, accompagnato sulle ali da Pinato a destra e Gaetano, favorito su Nardi, a sinistra.

COME ARRIVA IL CHIEVO VERONA - Dopo il pareggio in extremis acciuffato contro il Venezia, Aglietti cerca l'aggancio alla zona playoff. Nel 4-4-2 veneto è aperto il ballottaggio in difesa tra Leverbe e Rigione, con il primo in vantaggio. In mediana Palmiero potrebbe essere preferito ancora a Viviani, mentre in attacco Fabbro e Margiotta si contendono il posto al fianco di Djordjevic. A Ciceretti e Garritano il compito di creare superiorità numerica sulle fasce.