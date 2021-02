Serie B, Cremonese-Lecce: Pecchia senza Bianchetti. Corini lancia Rodriguez

Per la ventitreesima giornata di Serie B si affrontano oggi pomeriggio (ore 14.00) Cremonese e Lecce. Nei 18 precedenti ufficiali allo Zini 9 affermazioni grigiorosse, 6 pareggi e 3 successi salentini. La formazione pugliese non ha mai vinto a Cremona nel XXI secolo: l’ultimo blitz, sempre nel torneo cadetto, risale infatti alla stagione 1998/99 (2-0). Nella girone di andata la sfida si è conclusa in parità: 2-2 con doppio vantaggio ospite nel primo tempo firmato da Gaetano e Valzania e rimonta dei padroni di casa nella ripresa grazie alle reti di Dermaku e Coda. Direzione arbitrale affidata a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, che verrà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Dopo quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi) a Venezia è arrivata la prima sconfitta della gestione Pecchia. Con l’arrivo del nuovo tecnico la situazione di classifica è migliorata ma resta delicata: per Bianchetti e compagni un solo punto di vantaggio sul Cosenza quintultimo. Il difensore, protagonista di una sfortunata autorete al Penzo, non ci sarà perchè squalificato. Assenti anche gli infortunati Fornasier, Crescenzi, Deli e Terranova oltre a Zaccagno, fuori per scelta tecnica. Recuperati invece, Zortea, Ravanelli e Ceravolo. Solito ballottaggio Ciofani-Strizzolo per il ruolo di prima punta.

COME ARRIVA IL LECCE – Un solo successo nelle ultime sette gare per la squadra di Corini, che non vince da quattro giornate ed è reduce dal 2-2 in rimonta subito in casa col Brescia. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con una vera e propria emergenza, dovendo rinunciare agli indisponibili Calderoni, Mancosu, Tatchsidis, Paganini, Dermaku, Listowski e Adjapong. Rispetto alla formazione scesa in campo martedì al Via del Mare sono previsti almeni 4/5 cambi. La più importante sarà rappresentata dall’impiego come titolare di Rodriguez che farà coppia con Coda in attacco. Sulla trequarti agirà Henderson, con Hjulmand in cabina di regia.